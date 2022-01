Betzdorf (ots) – Am 27.01.22 gegen 15:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz beim Expert Klein in der Wilhelmstraße in Betzdorf. Der Unfallverursacher fuhr rückwärts aus seiner Parktasche und touchierte dabei den gegenüber abgestellten PKW der Geschädigten.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der flüchtige Pkw soll ein dunkler Golf (oder ähnlich) sein mit dem Teilkennzeichen “AK-DA?”. Der PKW wurde durch einen Zeugen fotografiert, dieser Zeuge wird jetzt gesucht.

Der Zeuge sowie weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741-926-0 oder über die E-Mail-Adresse pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: news aktuell GmbH