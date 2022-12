Altenkirchen (ots) – Am gestrigen Donnerstag,22.12.2022, ereignete sich in der Zeit von 14.00 Uhr – 15.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz in Altenkirchen. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken ein links neben ihm geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Altenkirchen unter der Rufnummer 02681-9460.

Quelle: news aktuell GmbH