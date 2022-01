Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 15.01.2022, 14 Uhr, bis zum 16.01.2022, 14 Uhr, fuhr ein Unbekannter an dem, am rechten Fahrbahnrand in der Längsaufstellung in Fahrtrichtung Leuschnerstraße, abgestellten silberfarbenen Mercedes Benz 220 vorbei und beschädigte diesen an der Beifahrerseite. Es entstand ein Streifschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro mit rotem Lackabrieb.

Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallgeschädigten zu helfen.

Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.