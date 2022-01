Ludwigshafen (ots) – Am 12.01.2022, gegen 21:00 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Auto im Kreisverkehr in der Oppauer Straße. Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad vom Ostring kommend ebenfalls in den Kreisel ein und berührte die hintere Stoßstange des Autos. Daraufhin stürzte er mit seinem Motorrad zu Boden und verletzte sich.