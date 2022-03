(29.03.2022) Wegen Überprüfung der Abspannseile an der Fußgängerbrücke Moselring wird am 31. März in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr der linke stadteinwärts führende Fahrstreifen vor dem Friedrich-Ebert-Ring für den Verkehr gesperrt.

Das Tiefbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht beim Passieren der Einsatzstelle.

Quelle: Pressestelle Koblenz