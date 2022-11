Linz am Rhein (ots) – Wie die Polizei Linz berichtete, kam es am Donnerstag, den 20.10.2022, zu einem Trickbetrug bei einem Linzer Juwelier. Ein bis dahin unbekannter Täter verhandelte mit dem Juwelier über den Ankauf einer Krügerrand Goldmünze. In einem unbedachten Moment tauschte der Mann die echte Münze gegen ein Falsifikat aus. Nachdem die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Linz die Ermittlungen aufgenommen hatte, gelang es, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Unter Mitwirkung des Juwelierwarndienstes konnte ein 46-jähriger Mann ohne Wohnsitz als Tatverdächtiger ausgemacht werden. Wie die Polizei recherchieren konnte, agierte der Mann in der Vergangenheit bundesweit mit diesem Modus Operandi. Weitere Fahndungsmaßnahmen sind veranlasst.