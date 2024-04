Theatererlebnis für die Jüngsten von 1-4 Jahre mit ihren (Groß-)Eltern

Neugier treibt Agathe und Esmeralda an. Sie wollen Neues entdecken, wollen etwas erleben. Wollen aufs Meer und in den Schnee. Mit Koffern und viel Fantasie begeben sich die beiden in das Land der Träume und Träumereien. Und jetzt? Und los!

In seinen sprachreduzierten Inszenierungen erkundet das Theaterensemble Los.Jetzt, das mehrmals am Mecklenburgischen Staatstheater gastierte, verschiedene Materialien und fasziniert damit das junge Publikum. Ob Bälle, Koffer oder Fallschirme – stets entdecken die drei professionellen Spielerinnen Neues auf der Bühne und durchleben dabei verschiedene Emotionen. Anschließend lädt das Ensemble die Kinder ein, selbst die Bühne mit den Requisiten zu erkunden – ob mit den eigenen Beinchen oder auf dem Arm.

Die Auftritte werden im Rahmen des Gastspielförderprogramms “Echt jetzt!” des Kultursommers Rheinland-Pfalz für Kinder- und Jugendtheater unterstützt.

Termin: SO, 12.5.24 (Muttertag)

Uhrzeit: 9, 10, 11, 14 und 15 Uhr (Einlass: je 10 min vorher)

Ort: Katholische Familienbildungsstätte Koblenz (Thielenstraße 13)

Sitzplatz: Reservierung dringend empfohlen über www.fbs-koblenz.de

Eintritt: 5 € pro Familie

Dauer: 15 min Auftritt + 20 min Spielphase