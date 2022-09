Einwohnerversammlung zog viele Menschen zum Luisenplatz

Bis zum letzten Moment war unklar, ob die Einwohnerversammlung auf Neuwieds Luisenplatz durchgeführt werden kann. Sturmböen waren bereits durch die Innenstadt gezogen und hatten die Aufbauarbeiten verzögert, als endlich die Entwarnung des Deutschen Wetterdienstes eintraf, dass das kleine, aber heftige Unwetter vorüber sei. An zahlreichen Ständen konnten die interessierten Einwohnerinnen und Einwohner aus allen Stadtteilen Neuwieds sich über aktuelle Projekte der Stadtverwaltung informieren. Sie stellten den Amtsleitungen und Projektverantwortlichen ihre Fragen, brachten Anregungen mit und lernten das Team ihrer Stadtverwaltung kennen.

„Wie erhofft, hat sich der Standort der diesjährigen Einwohnerversammlung auf dem Luisenplatz als sehr geeignet bewiesen. So nutzten auch zufällige Passanten die Gelegenheit, mit der Verwaltung in den Austausch zu treten“, zeigt sich Oberbürgermeister Jan Einig zufrieden. Die verpflichtende Einwohnerversammlung wird in Neuwied jedes Jahr in einem anderen Stadtteil veranstaltet.

Am Stand des Jugendamtes wurde das neue Kinder- und Jugendportal „up2date.neuwied“ vorgestellt; Die Servicebetriebe Neuwied präsentierten ihre Geräte zur Innenstadtreinigung; Das Sportamt warb um Beteiligung am Programm für die Special-Olympics-Sportler im kommenden Jahr; Die Polizeiinspektion Neuwied klärte auf in Sachen Einbruchschutz; Die Klimaschutzmanagerin erläuterte das Klimaschutzkonzept für die Stadt; Der Seniorenbeirat sowie der Beirat für Migration und Integration informierten über ihre jeweilige Gremienarbeit. Diese und weitere Informationsstände gaben den Bürgerinnen und Bürgern Einblicke in die Arbeit der Stadtverwaltung.