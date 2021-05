Stadt fördert reflektierte Mediennutzung

„Wie kann ich online achtsam mit mir selbst und meinen Mitmenschen umgehen? Wie kann ich mich online sicherer und couragierter Bewegen?“ – das sind wichtige Fragen, die die pädagogischen Fachkräfte mit in ihre Kinder- und Jugendarbeit nehmen. In der zweiten Jahreshälfte geht dieses Fortbildungsangebot der städtischen Fachstelle Jugendschutz in die zweite Runde. Dann wird der Fokus darauf liegen, digitale Angebote und Spiele praktisch umzusetzen. Weitere Informationen erteilt nach den Sommerferien gerne Tanja Buchmann, Jugendschutzbeauftragte des Stadtjugendamtes Neuwied unter Tel. 02631 / 803 – 172, Mail tbuchman@neuwied.de.