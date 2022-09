Lahnstein. Nachdem die Arbeiten der DB Netz AG an der Eisenbahnüberführung an der Johann-Baptist-Ludwig-Straße in Niederlahnstein aufgrund eines Maschinenausfalls im Zulieferwerk und der damit verbundenen Nichtfertigstellung des neuen Bahnbauwerks vorzeitig beendet werden müssen, wird in Kürze auch die Straßensperrung wieder aufgehoben: am 24. September 2022. Dann wird auch die zweispurige Verkehrsführung in der in der Bahnhofstraße wieder zurückgenommen.

Der eigentliche Brückeneinschub wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 stattfinden.