Weitersburg (ots) – Am Montag, 01.08.2022 kam es im Verlaufe des Vormittages im

Bereich Weitersburg erneut zu mehreren sog. “Schockanrufen”, bei denen falsche

Polizeibeamten bei – überwiegend älteren Mitbürgern – angerufen haben. Die

Anrufer gaben an, dass ein naher Angehöriger der Angerufenen einen “schweren

Unfall” verursacht habe und nun zur Abwehr einer Haftstraße eine Kaution von

mehreren 10.000 EUR hinterlegt werden müsse. Der Betrag würde von einem

Polizeibeamten in zivil abgeholt werden.

Einer der Angerufenen schenkte dem ganzen offensichtlich Glauben und hatte schon

einen Betrag von 35.000 EUR von seinem Bankkonto abgehoben und zur Übergabe an

den Kurier zu Hause bereitgestellt. Die Übergabe konnte durch das rasche

Einschreiten der “richtigen Polizei” unterbunden und somit Schlimmeres

verhindert werden.

Quelle: Polizeidirektion Koblenz

Pressestelle