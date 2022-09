53547 Breitscheid (ots) – Am 24.08.2022, gegen 14:25 Uhr, wurde die Geschädigte, wohnhaft in der Waldstraße in 53547 Breitscheid durch eine unbekannte männliche Person auf ihrem Festnetztelefon angerufen. Unter der Legende, die Schwiegertochter der Geschädigten sei Verursacherin eines Verkehrsunfall mit tödlichem Personenschaden und befände sich aufgrund dessen in polizeilichem Gewahrsam, wurde die Geschädigte nach ihren Vermögenswerten befragt. Gegenüber einem vermeintlichen Staatsanwalt gab die Geschädigte an, eine Kaution in fünfstelliger Summe und mehrere Goldmünzen stellen zu können Die wiederholt über mehrere Stunden stattfindende Gesprächsführung fand dabei zwischen der Geschädigten und dem angeblichen Staatsanwalt und dessen Assistentin statt.

Anschließend erschien absprachegemäß gegen 16:45 ein unbekannter männlicher Täter, angeblich im Auftrag des Staatsanwaltes, an der Wohnanschrift der Geschädigten und nahm die Tasche mit dem von der Geschädigten zur Verfügung gestellten Bargeld entgegen. Dieser entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

