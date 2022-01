Unkel (ots) – Am späten Mittwochabend meldete ein Tankstellenmitarbeiter einer Tankstelle an der B 42 in Unkel, dass sich im Kassen-Verkaufsraum eine Person aufhalte, der wahllos Flaschen öffnen und daraus trinken würde. Die Polizisten aus Linz konnten im Anschluss einen 60-jährigen Mann aus Rheinbreitbach feststellen, der auf Ansprache nicht reagierte, jedoch sehr aggressiv auftrat.

Der Mann wurde in eine Fachklinik eingeliefert.