PI Andernach (ots) – Am 08.09.2022, gegen 11:10 Uhr wurde in der Kita Maria Himmelfahrt in Andernach eine Rauchentwicklung gemeldet. Durch die Feuerwehr Andernach wurde schnell festgestellt, dass es sich um einen technischen Defekt an einer Deckenlampe handelte. Die Lampe konnte abgeklemmt werden, sodass von dieser keine Gefahr mehr ausging. Die in der Kita befindlichen Kinder wurde vorbildlich durch die Erzieher evakuiert, sodass alle unverletzt blieben.

Es entstand kein Gebäudeschaden.