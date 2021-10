Bad Hönningen (ots) – Am 04.10.2021, gegen 18:28 Uhr, betrat ein männlicher Einzeltäter ein Kiosk in der Bischof-Stradmann-Straße in Bad Hönningen und forderte die Kassiererin unter Vorhalt eines Messers zur Öffnung der Kasse auf.

Hieraus entnahm er den gesamten Bargeldbestand und flüchtete anschließend über die Bischof-Stradmann-Straße in Richtung Waldbreitbacher Straße. Der weitere Fluchtweg, sowie mögliche Fluchtmittel sind nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Der Täter war während der Tatausführung mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und trug Einmalhandschuhe. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer grauen Jogginghose bekleidet. Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Die Polizeiinspektion Linz/Rhein bittet um Zeugenhinweise unter 02644-9430.

