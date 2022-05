Koblenz (ots) – Gleich dreimal fiel ein Randalierer der Polizei Koblenz am

Dienstag, den 10.05.2022 auf und ließ sich selbst von einer Ingewahrsamnahme

nicht von weiterem Krawall abbringen. Zunächst wurde der 43-jährige in einem

Imbiss in der Rheinstraße wiederholt vorstellig, obwohl bereits ein Hausverbot

gegen ihn bestand. Einem Platzverweis der Einsatzkräfte kam er dort zunächst

nach.

Nur rund eine Stunde später fiel er im nächsten Restaurant am Josef-Görres-Platz

auf. Dort wurde er betrunken und pöbelnd gemeldet. Dementsprechend konnten ihn

die Beamt/innen auch im Nahbereich antreffen. Dem Beschuldigten wurde erneut ein

Platzverweis ausgesprochen. Trotz vielfacher Aufforderung kam er diesem nicht

nach, sodass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen

wurde.

Nachdem er gegen 17 Uhr entlassen wurde, schaffe er es immerhin ganze drei

Stunden nicht aufzufallen, bevor die Polizei Koblenz erneut in Sachen

Randalierer ausrücken musste. Der 43-jährige war zu Hause mit einem Nachbarn in

Streit geraten. Diesmal konnte er beruhigt werden: Er legte sich schlafen, die

Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.