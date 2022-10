10 Jahre Rauchwarnmelderpflicht in Rheinland-Pfalz – Feuerwehr Koblenz zieht positive

Bilanz

Seit dem 12.07.2012 besteht in Rheinland-Pfalz eine Rauchwarnmelderpflicht in allen

bestehenden Wohnungen, bereits seit Dezember 2003 gilt diese Pflicht für Neubauten. Die

Feuerwehr Koblenz zieht nach 10 Jahren Rauchwarnmelderpflicht ein positives Resumé: „Es

gibt für uns rückblickend betrachtet glücklicherweise weniger schwere Brandeinsätze, da vor

allem korrekt installierte und ordnungsgemäß gewartete Rauchwarnmelder frühzeitig bereits

bei einem Entstehungsbrand warnen“, erklärt Florian Bischoff, Abteilungsleiter des

vorbeugenden Brandschutzes der Feuerwehr Koblenz. Ein Blick in die gesammelten Daten

bestätigt diese positive Einschätzung. Die Jahresstatistik beweist, dass es in den Jahren vor

2012 zu deutlich mehr tatsächlichen Gebäudebränden gekommen ist, während in den Jahren

nach Einführen der Rauchwarnmelderpflicht hauptsächlich kleinere Brände wie Küchen- oder

Zimmerbrände für das Ausrücken der Feuerwehr sorgten. Florian Bischoff hat hierfür eine

einfache Erklärung: „Bis ein Brand vor der Einführung der Rauchwarnmelderpflicht erkannt

und letztlich gemeldet werden konnte, vergingen oft mehrere Minuten. Das Feuer konnte also

bereits von einem so genannten Entstehungsbrand zu einem Vollbrand übergehen und sich

weiter ausbreiten. Mehr Hitze und giftige Rauchgase wurden freigesetzt und dementsprechend

waren größere Flächen betroffen. Viele Menschen wissen nicht, dass sie nur rund 120

Sekunden Zeit haben, um sich in Sicherheit zu bringen, wenn ihr Rauchmelder warnt. Ohne

Rauchwarnmelder in Schlaf- und Kinderzimmern sowie den Fluren zum Ausgang der

Wohnung haben die Menschen bei einem Brand, insbesondere nachts kaum eine

Überlebenschance.“ Besonders erwähnenswert ist, dass deutschlandweit inzwischen

nachweislich mehr als 4 Personen pro Tag von Rauchwarnmeldern vor einem Brandereigniss

gerettet werden, vor zehn Jahren war es durchschnittlich nur eine Person pro Tag. Damit sich

diese positive Entwicklung forsetzen kann sollten Haus- und Wohnungseigentümer folgendes

beachten: Auch um Falschalarme durch Staub oder falsch interpretierte Batteriewarnungen

der Rauchmelder (und dadurch unnötige Einsätze der Feuerwehr) zu verhindern, sollten

Rauchmelder regelmäßig überprüft und rechtzeitig ausgetauscht werden. An dem

Rauchwarnmelder befindet sich eine Taste; drückt man diese für einige Sekunden, so ertönt

ein Signalton, welcher die Funktionstüchtigkeit des Rauchwarnmelders bestätigt. Ertönt der

Signalton nicht, so ist der Rauchwarnmelder auszutauschen. „Auch auf die Laufzeit der

Batterien muss zwingend geachtet werden. Einige Modelle haben einfache Batterien

eingebaut, die oft schon nach einem Jahr ausgewechselt werden müssen“, erläutert Florian

Bischoff. „Rauchwarnmelder, die eine eingebaute 10-jahres Batterie haben, sind nun

auszutauschen, da eine korrekte Funktionalität nach Ablauf von 10 Jahren nicht mehr

sichergestellt ist. Die Rauchwarnmelder haben quasi ein Verfallsdatum.“ Wenn sich ein

Eigentümer oder ein Mieter unsicher ist, so sollte auf jeden Fall das angebrachte

Typenschilder des Rauchwarnmelders kontrolliert werden, dort sind die Daten dokumentiert.

Denn eins ist sicher: nur Rauchwarnmelder, die wirklich frühzeitig einen Brand melden,

retten Leben. Nähere Informationen finden Sie unter www.rauchmelder-lebensretter.de

