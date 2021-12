Katzwinkel (ots) –

– Pressefolgemeldung –

Zur Ursache:

In einer Linkskurve sowie einer dort befindlichen Kuppe verliert der 18-jährige Fahrer auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW kommt ins Schleudern und prallt dabei in Fahrtrichtung linksseitig mit der Beifahrerseite neben der Fahrbahn auf einen Baum.

Alle Fahrzeuginsassen werden bei dem Aufprall verletzt. Eine Person wird in ein Siegener Krankenhaus verbracht, eine Person mit Rettungshubschrauber in ein Bonner Krankenhaus. Am PKW entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Es wurde ein Unfallgutachten erstellt, die Strecke war für fast vier Stunden voll gesperrt.

Quelle: news aktuell GmbH