Rheinbreitbach (ots) – Am Montagabend wurde der Polizeiinspektion Linz ein aktuell stattfindender Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Rheinbreitbach gemeldet. Noch während der Meldung flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Bewohner haben zuvor festgestellt, wie eine männliche Person eine Fensterscheibe einschlug und so in das Gebäudeinnere gelangte.

Aufgrund guter Zeugenhinweise und umfangreicher Ermittlungen konnte der Täter durch eine Streife der Polizei Linz in Tatortnähe festgenommen werden. Der 45-jährige Beschuldigte leistete bei der Festnahme keinen Widerstand. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist bereits im Juli dieses Jahres in Siegburg wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. Im vorliegenden Fall verließ er das Anwesen in Rheinbreitbach ohne Diebesgut. Der Beschuldigte wurde nach der Entnahme einer Blutprobe, Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung aus dem Gewahrsam entlassen. Er wird sich im weiteren Verlauf vor Gericht verantworten müssen.

