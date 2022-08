Alsdorf (ots) – Am 09.08.2022, gegen 21:00 Uhr gingen bei der PI Betzdorf als auch bei der Integrierten Leitstelle Montabaur mehrere Notrufe über einen Waldbrand in Alsdorf ein. Der Brand konnte im Bereich Arsberg, oberhalb der Grillhüttenanlage Alsdorf, lokalisiert werden. Die Feuerwehr der VG Betzdorf-Gebhardshain war mit ca. 80 Mann im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da in dem völlig ausgetrockneten Waldboden immer wieder neue Glutnester angefacht wurden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an; die Kriminalinspektion Betzdorf hat die Brandsache übernommen.

