Hirschberg (ots) – Am Sonntag, gegen 01.20 Uhr, fiel am Parkplatz auf der B 417 zwischen Altendiez und Hirschberg ein geparkter PKW mit eingeschaltetem Abblendlicht auf. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannte, setzte er seine Fahrt in Richtung Hirschberg fort. Dort wurde das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 28-jährigen Fahrer wurde Atemalkohol festgestellt. Ein Vortest erbrachte 1,0 Promille.

