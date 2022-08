Berndroth (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.20 Uhr, fuhr eine 25-jährige mit ihrem PKW auf der K 55 aus Richtung Katzenelnbogen kommend in Richtung Berndroth. Vermutlich infolge Alkoholgenusses und Übermüdung kam sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Frau zog sich nur leichte Verletzungen zu.

Ein Atemalkoholtest erbrachte über 1,5 Promille. Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheines sind anschließend erfolgt.

