Mit großer Spannung hat der Neuwieder Stadtvorstand heute nach Berlin geblickt, stand dort doch die Entscheidung darüber an, welche Kommunen als Host Town (Gastgeber) für die Special Olympics fungieren, die im Juni 2023 in Berlin stattfinden. Umso größer war daher seine Freude darüber, dass die zuständige Kommission Neuwied einen Zuschlag erteilte. Die Deichstadt wird nun als eine von vielen Kommunen vom 12. bis 15. Juni 2023 im Vorfeld der eigentlichen Spiele eine ausländische Delegation von Athleten und deren Angehörige begrüßen können.

Oberbürgermeister Jan Einig ist begeistert: „Wir freuen uns sehr als Gastgeber eine Delegation auf die Teilnahme an den Special Olympics vorbereiten zu dürfen.“ Und Bürgermeister Peter Jung, der als Sportdezernent die vom Stadtrat ausdrücklich unterstützte Bewerbung maßgeblich vorangetrieben hatte, ergänzt: „Das ist eine Bestätigung für die exzellente Vorarbeit, die die Verwaltung bei der Erarbeitung unseres Bewerbungskonzepts geleistet hat. Nun kommt es darauf an, dieses Konzept mit Leben zu füllen, was dank der Vielzahl engagierter Bürgerinnen und Bürgern in den Organisationen und Vereinen unserer Stadt kein Problem sein wird.“ Für den Beigeordneten Ralf Seemann bietet der Besuch einer Delegation die Möglichkeit, Neuwied mit seinen vielen Einrichtungen für Menschen mit Handicaps weithin bekannt zu machen.

Franziska Giffey, Berlins Regierende Bürgermeisterin, gratulierte den ausgewählten Städten und Gemeinden. Innen- und Sportminister Roger Lewentz ist stolz auf die rheinland-pfälzischen Kommunen, die als Host Towns die Werte von Inklusion hochhalten.

Das Host-Town-Programm ist ein Baustein der Special Olympics World Games Berlin 2023 für eine nachhaltig inklusive Gesellschaft. „Es zielt auf selbstbestimmte Teilhabe vor Ort. Damit ist es Ausdruck unserer ganzheitlichen Strategie, über den Sport hinaus die Lebenswelten von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Wahrnehmung in der Gesellschaft im Blick zu haben“, betont Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland. „Die Host Towns gehen mit dem Programm einen großen Schritt in Richtung Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.“

Der Neuwieder Stadtvorstand – (von links) Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Peter Jung und Beigeordneter Ralf Seemann – freut sich über den Zuschlag zur Host Town – und auf den Besuch einer ausländischen Delegation im kommenden Jahr.

Foto: Pressebüro der Stadt Neuwied

Quelle: Pressebüro der Stadt Neuwied