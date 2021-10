Neuwied (ots) – Am gestrigen Tag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle bei denen insgesamt 3 Personen leicht verletzt wurden.

Am Morgen gegen 07:15 Uhr befuhr eine 35 jährige Pkw Fahrerin den Sohler Weg in Richtung Blücherstraße im Stadtgebiet von Neuwied. An der dortigen durch Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung bog sie nach links in die Blücherstraße ab, ohne die Vorfahrt einer 39 jährigen entgegenkommenden Fahrzeugführerin zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die Unfallverursacherin verletzte sich hierbei leicht.

Gegen 16:30 Uhr ereignete sich dann ein weiterer Verkehrsunfall in der Rasselsteiner Straße in Fahrtrichtung Neuwied-Niederbieber. In Höhe der Einfahrt zur Kleintierklinik mussten zwei Pkw-Fahrerinnen ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Die 57 jährige Fahrerin eines Ford Focus erkannte die Situation zu spät und fuhr ungebremst auf das stehende Fahrzeug einer 18 jährigen Neuwiederin auf und schob dieses in ein weiteres Fahrzeug. Die Unfallverursacherin und die 18 jährige Unfallbeteiligte verletzten sich hierbei leicht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf knapp 20.000 EUR beziffert.

Quelle: news aktuell GmbH