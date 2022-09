Lahnstein. Im Rahmen der Kooperation mit dem Runden Tisch für Flüchtlinge in

Lahnstein sind im städtischen Jugendkulturzentrum (JUKZ) am Samstag, 19.

November 2022 von 10.00 bis 16.00 Uhr alle Interessierten zum Nachholtermin der

Nähstube willkommen.

Hier kommt man zusammen, um die hohe Kunst des Nähens zu erlernen oder zu

erweitern. Erfahrene Schneiderinnen zeigen in einfachen Schritten, mit der

Nähmaschine umzugehen und aus Garn und Stoff wunderbare Kleidungsstücke zu

kreieren.

Nebenbei lernt man sich kennen und spätestens beim gemeinsamen Mittagessen

können weitere Gemeinsamkeiten entdeckt werden.

Die Kosten belaufen sich auf 7,00 Euro, eine eigene Nähmaschine kann gerne

mitgebracht werden.

Anmeldung und Infos über das JUKZ Lahnstein, Wilhelmstraße 59, 02621 914-602,

jukz@lahnstein.de.