Koblenz (ots) – Am Donnerstag, den 21.07.2022, gegen 13.15 Uhr beschädigte in

der Kornpfortstraße ein schwarzer SUV einen blauen Kleinwagen. Hierbei entstand

ein Schaden von rund 2000 Euro. Der 75-jährige Fahrer des SUV schaute nach der

Kollision noch in den Rückspiegel, fuhr dann aber weg. Aufmerksame Zeugen

notierten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei, die nur eine Stunde

später den flüchtigen Fahrer zu Hause antreffen konnte. Den Mann erwartet nun

ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Quelle: Polizeipräsidium Koblenz