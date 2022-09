Winningen (ots) – Zu einer Schlägerei zwischen zwei jungen Männern und einem 60-jährigen Winninger kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntag, 04.09.2022, am Rande des Moselfests in Winningen. Der 60-jährige hatte die beiden etwa 25 Jahre alten Männer unweit der Veranstaltungsbühne beim Wildpinkeln angetroffen und angesprochen. Die beiden gingen danach unvermittelt auf den Mann los und schlugen auf ihn ein. Auch am Boden liegend ließen sie nicht von ihm ab, sondern traten ihn mehrfach. Der Mann wurde dabei erheblich im Gesicht, Oberkörper, Armen und Beinen verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Koblenzer Krankenhaus transportiert werden.

Durch die Polizei Brodenbach konnte einer der Männer auf dem Veranstaltungsgelände festgenommen werden. Der zweite konnte bislang noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden.

Die Polizei Brodenbach bittet hierzu um Hinweise von Besuchenden des Moselfests:

Wer hat am Sonntag, 04.09.2022, gegen 00:30 Uhr die Tat beobachtet und kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Zeugen werden aufgerufen, sich unter Tel.

02605/9802-1510 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.