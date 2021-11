Am Abend des 13.11.2021, gegen 21:20 Uhr, wurde im Rahmen der Streifenfahrt ein Mercedes-Benz Sprinter auf der B42 in Höhe der Ortslage Dattenberg auf Grund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der Ansprache wurde deutlicher Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer bemerkt. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,72 Promille. Bereits am 12.11.2021, gegen 19:51 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Linz ein PKW gemeldet, welcher die Westerwaldstraße in Rheinbreitbach in auffälliger Fahrweise befuhr. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer war mit einer Atemalkoholkonzentration 1,69 Promille zweifelsohne nicht mehr fahrtüchtig. Den Fahrzeugführern wurde jeweils eine Blutprobe zur Feststellung des Blutalkoholgehalts entnommen. Die Führerscheine wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis einbehalten. Die alkoholisierten Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Sachbeschädigung an PKW

Am 12.11.2021, gegen 22:00 Uhr, wurde durch einen PKW-Fahrer bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug festgestellt, dass selbiges mittels eines Steines beschädigt wurde. Zuvor hatte der PKW auf einem Parkplatz entlang der Linzhausenstraße in Linz geparkt. Die Seitenscheibe wurde durch einen Steinwurf total zersplittert.

Zudem waren an der Fahrertür eine Delle und Kratzer, vermutlich durch einen weiteren Steinwurf, erkennbar. Die Scheinwerfer wurden verkratzt. Die Polizeiinspektion Linz bittet in dem Zusammenhang um Zeugenhinweise zur tatrelevanten Zeit.

Graffiti

Im Zeitraum vom 12.11.2021, 18:00 Uhr bis 13.11.2021, 10:00 Uhr sprühten unbekannte Täter mit weißer Sprühfarbe ein großes undefinierbares Symbol auf eine Mauer am Kaiserberg in Linz. Täterhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz (Tel. 02644-9430).

Diebstahl

Im Tatzeitraum 08.-13.11.2021 kam es in Linz/Rhein im Grünen Weg zu einem Diebstahl von 3 Aluminiumleitern. Der unbekannte Täter betrat hierzu den Garten des Wohnhauses des Geschädigten und entwendete von verschiedenen Stellen im Garten das Diebesgut. Auf Grund der dichten Wohnbebauung dürfte es wahrscheinlich sein, dass der Täter beim Abtransport der Leitern beobachtet wurde. Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und/ oder Fahrzeugen im relevanten Tatzeitraum werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz (02644 9430).