Wer im Landesimpfzentrum Koblenz im Metternicher Feld noch eine Corona-Schutzimpfung erhalten möchte, der hat noch eine letzte Gelegenheit dazu: Am Donnerstag, 29. Dezember, wird die Einrichtung von 9 bis 15 Uhr noch einmal öffnen, ehe das Impfzentrum komplett schließen wird. Weitere Impfzeiten bietet das Landesimpfzentrum in der 52. Kalenderwoche 2022 nicht an. Ein Impftermin am 29. Dezember ist sowohl mit Voranmeldung als auch ohne Termin möglich. Weitere Informationen dazu finden sich im Internet unter www.koblenz/impfen