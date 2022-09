Lahnstein. Am 13. September tagte der Werkausschuss in der Stadthalle Lahnstein. Zunächst erfolgte die Auftragsvergabe zur Rattenbekämpfung im Kanalnetz. Anschließend wurde die Vergabe der Ingenieurleistung für die Kanalerneuerung Becherhöllstraße beschlossen. Zwischen der Taubhausstraße und dem Gelände der Deines-Bruchmüller-Kaserne soll die Mischwasserkanalisation erneuert werden. Nach Abschluss der Arbeiten am Kanal soll eine neue Asphaltschicht über die Gesamtbreite der Fahrbahn aufgebracht werden.

Im Anschluss daran wurde das Jahresabschlussergebnis des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung zum 31. Dezember 2021 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM GmbH vorgetragen und vorberaten. Ebenfalls vorberaten wurden die Wirtschaftspläne 2023 der Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Bäderbetriebe.

