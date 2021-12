Vor 50 Jahren wurde am Allerheiligenberg ein Friedhof angelegt – seit 2013 für Neubelegungen geschlossen

Lahnstein. Am Rande der Siedlung am Allerheiligenberg wurde vor fünfzig Jahren ein zweiter Friedhof in Niederlahnstein angelegt. Grund war, dass auf dem unteren, seit 1845 genutzten Friedhof an der Allerheiligenbergstraße nur noch wenige Grabstellen verfügbar waren. Daher entschieden sich die Stadtväter für die neue Anlage unterhalb des Klosters. Hier waren über tausend Gräber vorgesehen, die teilweise doppelt belegt werden konnten.

Mittelpunkt des neuen Friedhofs wurde die am Hang angeordnete Friedhofskapelle mit weithin sichtbarem Kreuz. Die in modernem Baustil errichtete Kapelle verfügte über eine Aufbahrungshalle, zwei klimatisierte Leichenzellen, einen Raum für die Geistlichen, einen Geräteraum und eine WC-Anlage. Die Einsegnung erfolgte im Rahmen der ersten Belegung des Friedhofs durch die Geistlichen beider Konfessionen.

Am 28. Januar 2013 beschloss der Stadtrat bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2013, ab sofort keine Belegungen mehr auf dem Friedhof „Am Allerheiligenberg“ vorzunehmen. Durch die Änderung der Bestattungskultur hin zu mehrheitlich Urnenbestattungen böte der Niederlahnsteiner Friedhof an der Allerheiligenbergstraße inzwischen wieder genügend freie Flächen. Aus Gründen der Kostenersparnis entschied sich der Stadtrat dann am 15. April 2013 mit 21 zu 7 Stimmen bei zwei Enthaltungen für die Schließung des oberen Friedhofs. Damit erlischt das Recht auf weitere Bestattungen und Beisetzungen in Wahl- und Urnengrabstätten. Den Nutzungsberechtigten muss bei Eintritt eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalls auf Antrag eine Wahl- bzw. Urnengrabstätte auf einem anderen Lahnsteiner Friedhof zur Verfügung gestellt werden. Außerdem kann die Umbettung der im Grab befindlichen Leiche verlangt werden, soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist.

Zum Zeitpunkt des Stadtratsbeschlusses befanden sich noch 250 Grabstätten auf dem Friedhof: 35 Reihengräber, fünf Kindergräber, acht Urnenreihengräber, 73 anonyme Urnenreihengräber, 83 Wahlgräber, 21 Doppelwahlgräber und 25 Urnenwahlgräber. Die Nutzungszeit des letztbelegten Grabes endet 2032. Daher bleibt der Friedhof, so wie er jetzt ist, bis 2033 bestehen und kann erst danach einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Bildunterzeilen:

Friedhof am Allerheiligenberg. (Foto: Bernd Geil / Stadtverwaltung Lahnstein)

Das Bild darf unter Benennung der Bildquelle für die Berichterstattung frei verwendet werden.