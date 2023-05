Puderbach (ots) – Am Montagmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 08:40 Uhr in der Wiesenstraße in Puderbach Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen durch. Bei den Kontrollen sind 1 Kind und eine Fahrzeugführerin nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen. Zudem fiel bei einem anderen Fahrzeug auf, dass die Frist zur Hauptuntersuchung des PKW um mehr als 8 Monate überschritten war. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld von 60,- EUR sowie einen Punkt vor. Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an.

Quelle: news aktuell GmbH