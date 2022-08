Koblenz (ots) – Am Samstag, den 30.07.2022 gegen 17 Uhr wurde der Polizei

Koblenz eine randalierende Frauengruppe in einem Restaurant an der

Hohenzollernstraße gemeldet. Vor Ort konnten die sechs Frauen angetroffen

werden, die einen Junggesellinnenabschied feierten. Da man dem Alkohol deutlich

zugesprochen hatte, geriet dieser offensichtlich außer Kontrolle, nachdem man

die Gaststätte in der Hohenzollernstraße betreten hatte.

So kam es zwischen dem Personal und zwei der sechs Frauen zunächst zu verbalen

Streitigkeiten, da sich die Gruppe laut und ausfallend in den Räumlichkeiten

verhielt. Als man den Junggesellinnenabschied dann des Restaurants verweisen

wollte, schlugen und spuckten die beiden 25- und 51-jährigen Frauen nach den

Angestellten. Letztere warfen mit Lebensmitteln nach den Beschuldigten, um die

Angriffe abzuwehren.

Als die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz an der Gaststätte eintrafen, hatte

sich die Gruppe bereits fußläufig entfernt. Sie konnte jedoch noch auf der

Hohenzollernstraße gestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei der 25-jährigen

Beschuldigten ergab einen Wert von 2,11 Promille. Beide Frauen erhielten eine

Anzeige wegen Körperverletzung. Die Feierlichkeiten musste die Gruppe dann an

anderer Stelle fortsetzen, sie erhielten einen Platzverweis für den

Innenstadtbereich in Koblenz.

Quelle: Polizeipräsidium Koblenz

