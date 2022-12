Miehlen (ots) – Von Donnerstag, dem 29.12.2022, auf Freitag, den 30.12.2022, wurde in der Gemarkung Miehlen in Richtung Bettendorf eine große Menge an Abfall am Waldrand abgelegt. Es handelt sich hier vorrangig um Renovierungsmaterialien, Teppiche, alte Möbel, Kinderspielzeug und Altreifen. Diese dürften dort mit einem größeren Fahrzeug abgeladen, ggfls. auch abgekippt worden sein.

Die Polizei St. Goarshausen bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise. Es wird um Hinweise gebeten, ob in den Ortschaften Miehlen oder Bettendorf in den vergangenen Tagen o.g. Artikel auf oder in größere Fahrzeuge verbracht wurden.

Derzeit bestehen erste Ermittlungsansätze auf die Täter.

