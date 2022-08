Fußballprofi Haller ist gerade in aller Munde und das nicht, weil er eine besonders gute Leistung erbracht hat, sondern, weil er gesundheitliche Probleme hat. Sebastien Romain Teddy Haller, wie er mit vollem Namen heißt, ist an Hodenkrebs erkrankt. Der Stürmer wurde am 22. Juni 1994 in Frankreich, Ris-Orangis geboren. Haller hatte gerade erst den Verein gewechselt und sollte als Stürmer beim BVB durchstarten, doch darauf wird wohl jetzt erst einmal nichts. Es war mehr ein Zufall, dass der Tumor bei Haller erkannt wurde. Borussia Dortmund absolvierte gerade eine Trainingseinheit, als der Stürmer nach dem Training über Unwohlsein klagte. Sein Trainer veranlasste direkt eine intensive medizinische Untersuchung, bei der herausgefunden werden sollte, was dem Stürmer fehlt.

Es war ein großer Schock für alle, als die Diagnose feststand, Haller sei an Hodenkrebs erkrankt. Sebastian Haller selbst hatte mit allem gerechnet, jedoch nicht mit einem Tumor an seinem Hoden. Alle sind schockiert, nicht nur Haller und seine Familie, sondern das gesamte BVB-Team und sie wünschen ihm eine baldige Genesung. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Doch eine viel wichtiger Frage, die sich jetzt alle Fans stellen ist, wie geht es Haller jetzt und wird er nochmal spielen? Momentan ist noch alles im Unklaren und Haller hat sich verständlicherweise diesbezüglich auch noch nicht geäußert. Er kümmert sich nun erst einmal um seine Gesundheit und hofft, dass er bald wieder fit sein wird.

Wie sieht das weitere medizinische Vorgehen bei Haller jetzt aus?

Natürlich hat der Profifußballer nach der Diagnose das Trainingslager in Bad Ragaz, der Schweiz umgehend verlassen. Es soll in den kommenden Tagen zu weiteren Untersuchungen kommen. Es gibt ein spezielles medizinisches Zentrum, die auf Hodenkrebs spezialisiert sind, dort wird sich Haller wohl hinbegeben. Selbstverständlich würde der BVB die Fans nicht im Unklaren lassen, jedoch müsse Haller selbst erst einmal eine genaue Diagnose erhalten und erfahren, wie schwer der Tumor letztendlich ist. Erst dann kann er sich Gedanken über seine Fans machen und diesen Auskunft geben. Die Saisonvorbereitung läuft auf Hochtouren, doch ob Haller mit von der Partie sein wird, dass ist noch fraglich. Momentan ist der Fußball für Haller sicherlich zur Nebensache geworden, was auch verständlich ist. Wie lange er letztendlich ausfallen wird und wie weit seine Genesung voranschreiten wird, das bleibt abzuwarten.

Hodenkrebs ist eine ausgesprochen bösartige Erkrankung

Hodenkrebs wünscht man niemandem, denn der Tumor kann ausgesprochen bösartig sein. Die Erkrankung beginnt zu Anfang in einem der beiden Hoden, befällt dann den zweiten Hoden und wandert weiter zu den Nebenhoden bis hin zum Samenleiter. Die gute Nachricht ist, dass bei den meisten Patienten der Hodenkrebs geheilt werden kann. Diese Erkrankung ist eigentlich recht selten mit nur 1,6 Prozent der Bevölkerung. Wie es bei allen Krebsarten der Fall ist, stehen die Heilungschancen sehr gut, wenn der Krebs frühzeitig erkannt wird. Über 90% der Betroffenen wird bei Hodenkrebs geheilt, wichtig ist hierbei jedoch, dass sich noch keine Metastasen ausgebreitet haben.

Wo sich bereits Metastasen gebildet haben, dort sind die Heilungschancen eher gering. In der Regel überleben Betroffene höchstens die nächsten 5 Jahre. Ohne eine anständige Behandlung verläuft Hodenkrebs tödlich. Wurde der Tumor entdeckt und hat der Krebs noch nicht gestreut, so wird in den meisten Fällen der Hoden komplett entfernt. Die Operation ist recht einfach und verläuft in der Regel ohne Komplikationen. Der Eingriff wird unter Vollnarkose durchgeführt.

In etwa 95% aller Fällen ist nur ein Hoden betroffen. Nur ein geringer Teil der Betroffenen, 5%, leidet in beiden Hoden unter einem Tumor. Die meisten Menschen haben zu Anfang keinerlei Schmerzen und der Hodenkrebs wird nur zufällig bei einer Routineuntersuchung festgestellt. Sind jedoch Anzeichen von Tumoren vorhanden oder man leidet unter Schmerzen, dann sollte man umgehend einen Arzt aufsuchen und sich gründlich untersuchen lassen.

Wird es einen Ersatzspieler für Sebastian Haller geben?

Selbstverständlich fragen sich nun alle Fans, wie wird es weitergehen? Jetzt, wo Sebastian Haller erst einmal ausgefallen ist, wird es einen Ersatzspieler geben und falls ja, auf wen setzt der BVB? Haller wurde von Borussia Dortmund als Haaland Ersatzspieler verpflichtet worden. Jetzt hat sich dies jedoch erledigt und dem BVB fehlt ein Spieler. Am 27. Juli gab es eine Pressekonferenz und bei dieser wurde Klartext gesprochen. Es war die Rede davon, dass Haller vorerst nicht zurückkommen würde, sondern sogar für einige Monate ausfallen würde.

Jetzt benötigt der Verein natürlich, zumindest vorübergehend, einen Ersatzspieler, der Haller vertritt. Die Suche kann sich jedoch als problematisch erweisen, denn der BVB hatte für die Übernahme von Sebastian Haller immerhin 31 Millionen Euro gezahlt. Des Weiteren sind 86 Millionen Euro in den Kader-Umbruch in Dortmund geflossen. Finanziell sieht es für den Verein gerade nicht ganz so rosig aus. Sie benötigen einen Stürmer, der gut und zugleich günstig ist. Ein neuer Stürmer darf den BVB nicht mehr als 10 Millionen Euro kosten, ob das was werden wird? Ein guter Stürmer kostet wesentlich mehr, das weiß auch der BVB. Selbst, wenn sich der BVB von anderen Spielern trennen würde, so würde das Geld für einen guten Stürmer keinesfalls ausreichen. Den finanziellen Überschuss, den der Verein noch hat, der ist bereits anders verplant, sodass es schwierig werden wird. Letztendlich können die Fans nur abwarten und hoffen, dass der Verein einen guten Stürmer für wenig Geld verpflichten kann.