Vettelschoß (ots) – In der Nacht zum Montag meldeten Personen aus de Weiherstraße in Vettelschoß, sie beobachten einen aktuellen Einbruch in eine Garage. Es sollen zwei Täter agieren. Wie die Polizei anhand von Zeugen vor Ort ermitteln konnte, ging ein Mann in eine nicht abgeschlossene Garage, während ein zweiter Täter im Hof eines Nachbarhauses wartete. Nachdem die Täter einen Zeugen bemerkten, flüchteten sie fußläufig. Später wurden die Täter nochmals von Anwohnern gesichtet, wobei sie mit Fahrrädern unterwegs waren. Zunächst verlief die Nahbereichsfahndung der Polizei negativ. Gegen 05:45 Uhr konnte die Polizei einen der Täter in der Ortslage Vettelschoß dingfest machen. Er hatte das Fahrrad in der Lerchenstraße entwendet. Der 53-jährige Mann ohne festen Wohnsitz wurde zunächst festgenommen, jedoch nach den routinemäßigen polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Fahrrad konnte die Polizei dem Eigentümer übergeben, der zweite Täter wurde nicht gefasst. Nach jetzigem Stand gingen keine weitere Hinweise aus der Bevölkerung in Vettelschoß zu Diebstahlsdelikten ein.