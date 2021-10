Neuwied-Heimbach (ots) – Ein 30jähriger Radfahrer wird am Samstagnachmittag von der Polizei in Heimbach kontrolliert, weil er während der Fahrt mit seinem Handy hantierte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellen die Beamten dann fest, dass es gegen den Mann einen Haftbefehl gibt. Da er die in Rede stehende Summe nicht bezahlen kann, wird er umgehend in die Justizvollzugsanstalt nach Koblenz gebracht. Hätte er mal sein Handy stecken lassen…

Quelle: news aktuell GmbH