Am Freitag, den 24.3.2023 wurde im Stadtteil Arzheim eine Bambinifeuerwehr der Feuerwehr Koblenz gegründet. Bürgermeisterin Ulrike Mohrs übernahm persönlich die offizielle Gründung und beglückwünschte die Einheit der Freiwilligen Feuerwehr zu der Neuerung. Künftig werden die Kinder, im Alter zwischen 6 und 10 Jahren, in spielerischer Form an die Aufgaben und Tätigkeiten der Feuerwehr herangeführt. Ab dem 10. Lebensjahr wechseln sie in die Jugendfeuerwehr. Die Gründung der Bambini-Feuerwehr wurde im Vorfeld intensiv geplant und vorbereitet. Dazu gab es sowohl Gespräche mit der Einheitsführung der Freiwilligen Feuerwehr Einheit Arzheim, als auch mit dem Jugendwart und seinem Stellvertreter. Es fand ein reger Informationsaustausch mit anderen Bambini-Feuerwehren, sowie dem Fachbereich beim Landesfeuerwehrverband statt. Um die Kinder und Eltern zu informieren, fand ein Informationstag in der Grundschule Arzheim statt. Hier konnten Fragen gestellt und Bedenken ausgeräumt werden. Zudem fand ein erstes Treffen mit interessierten Kindern und deren Eltern statt, um die Idee und das Konzept der Bambini-Feuerwehr intensiv zu besprechen. Ein erster Ausbildungsabend wurde veranstaltet, bei dem Dienstpläne und Uniformen verteilt wurden. Das eigens entworfene Logo ziert die T-Shirts und Pullover der Kinder und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild. Bisher sind 16 Kinder Mitglied in der jungen Einheit. Der Leitende

Branddirektor Meik Maxeiner zeigt sich sehr zuversichtlich: „Die Freiwillige Feuerwehr EInheit Arzheim leistet mit der Gründung einer Bambinifeuerwehr einen wichtigen Beitrag im Sinne der Jugendarbeit innerhalb unserer Stadt. Sie sorgt für das richtige Verständnis der für uns so wichtigen ehrenamtlichen Arbeit.“