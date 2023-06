Wer reimt gekonnt? Wer kegelt treffsicher? Das galt es in Feldkirchen zu klären, wo knapp 40 Kinder im Grundschulalter zur großen Erlebnisspielveranstaltung zusammenkamen. Ausgerichtet wurde der Nachmittag beim Spieletreff in Neuwied-Feldkirchen durch das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied. An abwechslungsreichen Spielstationen konnten sich die Kinder in den unterschiedlichsten Disziplinen erproben. Darunter waren neben Bogenschießen und Zielwerfen auch Wissensfragen und Reimen sowie Kegeln, Kugelbahnwettlauf und weitere Geschicklichkeitsspiele und sportliche Herausforderungen. Gemeinschaftlich und mit großem Sportsgeist sicherten sich die Mädchen und Jungen ihre Urkunden. Die Begeisterung war groß, als es im Anschluss an die Siegerehrung noch Pizza für alle gab.

Foto: Stadt Neuwied / Eva Falkenburg

Quelle: Pressebüro Stadt Neuwied