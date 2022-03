Alken (ots) – In den letzten beiden Wochen kam es in der Gemarkung rund um die Ortsgemeinde Alken zu Farbschmierereien. Sowohl an einer Grillhütte, als auch auf dem Wirtschaftsweg welcher in Richtung Nörtershausen führt, brachten unbekannte Täter das Hakenkreuzsymbol an. Auf dem Weg kam es zudem zu weiteren Schmierereien. Die unbekannten Täter haben sich damit neben der Sachbeschädigungauch wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafbar gemacht. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftaten machen könnten, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Brodenbach zu wenden. (Tel.: 02605-9802-1510 oder pwbrodenbach@polizei.rlp.de)

Quelle: Polizei Rheinland-Pfalz