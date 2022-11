Linz am Rhein (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Gelddiebstahl am Geldautomaten der Sparkasse in Linz. Eine 95-jährige Frau wollte einen Geldbetrag am Geldautomaten abheben. Da die Geldausgabe nicht direkt erfolgte, begab sie sich zu einem Mitarbeiter am Informationsschalter der Bank. In der Zwischenzeit wurde das ausgegebene Geld von einem unbekannten Täter aus dem Ausgabeschacht genommen und entwendet. Die Polizei in Linz hat die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise werden unter 026449430 oder pilinz@polizei.rlp.de entgegen genommen.

