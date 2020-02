Fußgängerin wurde bei Verkehrsunfall verletzt…

Koblenz (ots) – Am Montag, 10.02.2020, um 14:28 Uhr ereignete sich in der Emil-Schüller-Straße, hier in Koblenz ein Verkehrsunfall bei dem eine 47-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Eine 68-jährige PKW-Fahrerin übersah die Fußgängerin beim Zurücksetzten und erfasste diese mit dem PKW. Die 47-Jährige stürzte und verletzte sich. Da die PKW-Fahrerin nichts von dem Zusammenstoß mitbekommen hatte, setzte sie ihre Fahrt in Richtung Hauptbahnhof fort. Da das amtliche Kennzeichen abgelesen werden konnte, war es der Polizei schnell möglich festzustellen, wer den PKW führte.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 11.02.2020