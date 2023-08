Malen mit Bob Ross: Der schnelle Weg für Anfänger zu exzellenter Ölmalerei

Eine leere Leinwand lässt Platz für das Erschaffen einer eigenen Welt, für das Erzählen von Geschichten oder das Reisen durch die Zeit. Kunst ist ein Weg, seine eigene Persönlichkeit auszudrücken, der Wirklichkeit einmal zu entfliehen und in neue Realitäten einzutauchen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten mit einem Pinselstrich die Möglichkeit, die ganze Palette der Farben und des künstlerischen Ausdrucks selber zu erleben. Sie können Teil dieser Bewegung sein, denn es gibt Kurse für beispielsweise Ölmalerei für Anfänger. Malen lernen mit Bob Ross ist nur ein Weg, Kunst zu entdecken.

Wer ist Bob Ross?

Viele Menschen, die Ölmalerei Schritt für Schritt kennenlernen möchten, sind auf der Suche nach einem perfekten Kurs, der ihnen die Grundlagen der Malerei beibringen kann. Bob Ross ist ein Maler, der als Legende auf seinem Gebiet gilt und in den USA, Kanada und Teilen Europas in der Kunstszene zur Legende geworden ist. Bob Ross Malerei ist in Deutschland weniger bekannt, doch der Amerikaner ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Geboren wurde Bob Ross im Jahr 1942 in Daytona Beach, Florida. Mit seiner Show „The Joy of Painting“, die erstmals 1983 auf PBS in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt wurde, wurde er nicht nur populär, sondern zu einer Ikone. Mit einfachen Ölmaltechniken schuf er Kunstwerke und vermittelte das Wissen über sein Handwerk an Menschen auf der ganzen Welt.

In jeder Folge seiner Show, die bis 1994 gezeigt wurde, vollendete er ein Landschaftsgemälde und lud andere Künstler ein, ihm ihre Techniken zu zeigen. In 31 Episoden begrüßte er so andere Berühmtheiten, tauschte sich mit ihnen aus und gab das Erlernte nicht nur an die Zuschauer, sondern an seine Gäste wie Dana Jester, Audrey Golden, Joyce Ortner, Ben Stahl oder Dorothy Den weiter. Der Bob Ross Unterrichtsstil wurde legendär, den kaum ein anderer schaffte es bis heute, mit einer derart engagierten Art und einem einnehmenden Auftreten so viele Menschen für die Kunst zu begeistern. Mit einer unbändigen Freude ging der Kunstlehrer an jede Herausforderung und riss alle Anwesenden und Zuschauer mit. Ein berühmtes Zitat von ihm lautete:

”We don’t make mistakes. We just have happy accidents.” – Bob Ross

Enthüllen wir die „Joy of Oil Painting“ mit der Bob Ross-Technik

Landschaftsmalerei mit Bob Ross zu lernen, war in den 80er-Jahren, während die „Joy of Oil Painting“ Fernsehsendung lief ein richtiger Trend und jeder wollte malen können wie Bob Ross höchstpersönlich. Er verwendete eine spezielle Nass-in-Nass-Maltechnik, die unglaubliche Ergebnisse erzielte. Das Besondere war, dass Bob Ross über eine dünne Grundschicht nasser Farbe malte, um dem Gemalten Leben einzuhauchen. Diese Vorgehensweise brachte einzigartige Farbmischungen zutage. So war es möglich, das Gemälde fertigzustellen, ohne es vorher trocknen lassen zu müssen – ein essentieller Aspekt der Show. Die Bob Ross Malwerkzeuge waren außerdem nicht besonders umfangreich, sodass Anfänger nicht erst in teures Equipment investieren mussten, um es ihm gleichzutun.

In diesem Artikel möchten wir Ihnen die Lernlektionen von Bob Ross vorstellen. Leider sind sie auf YouTube in Deutschland nicht verfügbar. Zum Glück habe ich ein Video gefunden, in dem eine andere Person die Bob Ross-Technik unterrichtet, und habe es in den Artikel aufgenommen. Für diejenigen, die die Originalvideos von Bob Ross in Deutschland anschauen möchten, empfehle ich die Nutzung von VPN-Diensten, um geografische Beschränkungen zu umgehen, oder legale Streaming-Plattformen, die möglicherweise die Videos in Ihrer Region anbieten.

Schnell und ohne Vorkentnisse kann jeder so malen lernen. Durch die Kombination der Bob Ross Maltechnik mit großen 1- und 2-Zoll-Pinseln und Malmessern konnte ein Landschaftsgemälde im Rahmen einer Folge von „The Joy of Oil Painting“ fertiggestellt werden. Schritt für Schritt waren so Neulinge in der Ölmalerei in der Lage, atemberaubende und komplexe Landschaftszüge selbst auf Leinwand zu bannen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Trotz allem warteten viele Zuschauer, die selbst nicht zum Pinsel gegriffen hatten, immer gespannt auf das Ergebnis, das am Ende jeder Folge enthüllt wurde. Es war kaum greifbar, ähnlich der Spannung, die man spürt, wenn man die Drehen der Walzen eines Spielautomaten in Bewegung setzt und auf ein gutes Ergebnis hofft, wenn diese zum Stillstand kommen. Jeder einzelne Pinselstrich ihres von Bob Ross inspirierten Kunstwerks konnte zu einem bemerkenswerten und unvorhersehbaren Resultat führen.

Ausrüstung: Werkzeuge und Materialien

Ein Bob Ross Ölgemälde ist viel mehr als ein Relikt vergangener Höhepunkte der Fernsehgeschichte. Immer noch ist seine humorvolle und freundliche Art den Menschen im Gedächtnis geblieben. Der Kunstlehrer inspiriert mit seiner außergewöhnlichen Technik heute noch viele Kunstinteressenten mit dem Malen anzufangen. Das gilt besonders nach seinem Tod im Jahr im Jahr 1995, denn mit seiner Bob Ross Maltechnik hat er ein Vermächtnis geschaffen, an das sich die Kunstszene wohl noch lange erinnern wird. Viele angehende Künstler wollen in der Gegenwart in seine Fußstapfen treten und befassen sich mit den richtigen Materialien für ein Ölgemälde. Neben den richtigen Ölfarben für Bob Ross Landschaften wird noch einiges Zubehör benötigt, bevor es losgehen kann. Mit einem Bob Ross Malset erhalten sie ein Komplettpaket aller wichtigen Utensilien. Folgende Werkzeuge und Materialien sind essenziell, um erfolgreich in das Künstlerdasein zu starten:

2 Zoll-Pinsel – Der 2 Zoll-Pinsel ist das am meisten gebrauchte Werkzeug der Bob Ross Maltechnik in „Joy of Oil Painting“. Dabei sollte es sich um einen Pinsel aus Schweinehaarborsten zu verwenden, um beste Ergebnisse zu erzielen. Bob Ross nutzte ihn für alle Flächen wie Himmel und Landschaften Einzelheiten wie Büsche und Bäume.

– Der 2 Zoll-Pinsel ist das am meisten gebrauchte Werkzeug der Bob Ross Maltechnik in „Joy of Oil Painting“. Dabei sollte es sich um einen Pinsel aus Schweinehaarborsten zu verwenden, um beste Ergebnisse zu erzielen. Bob Ross nutzte ihn für alle Flächen wie Himmel und Landschaften Einzelheiten wie Büsche und Bäume. Fächerpinsel – Bob Ross nahm den Fächerpinsel zur Hand, wenn er Feinheiten wie Bäume oder Wolken hervorheben wollte. Er eignet sich, um ganze Wälder mit nur wenigen Pinselstrichen zum Leben zu erwecken. Der Fächerpinsel sollte federnd und fest sein, um den bestmöglichen Effekt zu erzielen.

– Bob Ross nahm den Fächerpinsel zur Hand, wenn er Feinheiten wie Bäume oder Wolken hervorheben wollte. Er eignet sich, um ganze Wälder mit nur wenigen Pinselstrichen zum Leben zu erwecken. Der Fächerpinsel sollte federnd und fest sein, um den bestmöglichen Effekt zu erzielen. Palettenmesser – Mit dem Palettenmesser ist es Bob Ross gelungen, eindrucksvolle Bergketten oder Flussläufe zu kreieren. Der Kunstlehrer empfahl die Verwendung eines Messers aus Holz, um das nötige Gewicht in der Hand zu haben.

– Mit dem Palettenmesser ist es Bob Ross gelungen, eindrucksvolle Bergketten oder Flussläufe zu kreieren. Der Kunstlehrer empfahl die Verwendung eines Messers aus Holz, um das nötige Gewicht in der Hand zu haben. Skript-Liner-Pinsel – Der Script-Liner Pinsel eignet sich besonders für feine Details wie Zweige oder Wellen, denn mit ihm ist es möglich, exakte Akzente zu setzen.

– Der Script-Liner Pinsel eignet sich besonders für feine Details wie Zweige oder Wellen, denn mit ihm ist es möglich, exakte Akzente zu setzen. Leinwand – Die Leinwand ist die Basis eines jeden Kunstwerks. Bob Ross verwendete meist eine gespannte und doppelt grundierte Leinwand im Format 18×24 Zoll. Im Grunde ist jede Größe nutzbar. Die Nass-in-Nass-Technik funktioniert nicht auf Leinwandpapier.

– Die Leinwand ist die Basis eines jeden Kunstwerks. Bob Ross verwendete meist eine gespannte und doppelt grundierte Leinwand im Format 18×24 Zoll. Im Grunde ist jede Größe nutzbar. Die Nass-in-Nass-Technik funktioniert nicht auf Leinwandpapier. Geruchloser Farbverdünner – Laut Bob Ross gilt, dass dünne Farbe auf dicker Farbe haftet. Mit dem Farbverdünner wird das Auftragen erleichtert und es können Glanzlichter und Highlights entstehen. Es können außerdem die Pinsel mit dem Farbverdünner gereinigt werden.

– Laut Bob Ross gilt, dass dünne Farbe auf dicker Farbe haftet. Mit dem Farbverdünner wird das Auftragen erleichtert und es können Glanzlichter und Highlights entstehen. Es können außerdem die Pinsel mit dem Farbverdünner gereinigt werden. Palette – Auf einer Palette werden die Farben bereitgestellt. Anfänger müssen diese nicht zwingend verwenden.

– Auf einer Palette werden die Farben bereitgestellt. Anfänger müssen diese nicht zwingend verwenden. Flüssiges Weiß und Flüssiges Schwarz – Flüssiges Weiß und Flüssiges Schwarz bilden die Grundlage vieler Gemälde von Bob Ross, denn sie sind wichtig für die Anwendung der Nass-in-Nass-Technik. Beide Farben werden zum Beispiel für das Mischen anderer Farbtöne gebraucht.

Das Equipment wird erst mit den wichtigsten Farbtönen komplettiert. Anfänger sollten sich idealerweise ein Set zulegen, das die wichtigsten Farben enthält. Dazu gehören:

Alizarin Crimson (transparent)

Cadmium Yellow (semi-transparent)

Light Red (semi-transparent)

Midnight Black (transparent)

Phthalo Blue (transparent)

Sap Green (nicht transparent)

Titanium White (nicht transparent)

Van Dyck Brown (nicht transparent)

Ihre Reise zur Malerei beginnt hier

Sollten Sie nun Lust bekommen haben sich auf die Spuren von Bob Ross zu begeben, sollten Sie die Angst, etwas falsch zu machen, ablegen. In der Kunst zählt das Experimentieren und Ausprobieren. Jedes Meisterwerk der Geschichte hat als leer Leinwand begonnen und entstand mit dem ersten Pinselstrich. Mit ein wenig Übung finden Sie sicher Ihren eigenen Stil und können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Manchmal machen die „glücklichen Zufälle“, wie Bob Ross sagen würde, ein Gemälde erst einzigartig.