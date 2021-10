Für Mittwoch, 03.11.2021 lädt das Team des Frühstückstreffs im Jugend- und Bürgerzentrum Karthause zum Stadtteilfrühstück ein. In der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen oder auch neue Kontakte zu knüpfen. Dieses Mal nimmt Stefanie Lahm, im JuBüZ verantwortlich für den Jugendbereich, die Teilnehmenden mit auf die Reise in einen großen Teil der Popkultur aus Japan: Anime (abgeleitet vom englischen Wort „Animation“). Die japanischen Zeichentricks erfreuen sich besonders in der Jugendkultur an hoher Beliebtheit und erhalten immer größeren Einzug in Deutschland. Doch was unterscheidet die japanischen Zeichentricks von den uns bekannten?

Für die Teilnahme sind eine Anmeldung und der Nachweis über eine vollständige Impfung, Genesung oder einen negativen Test notwendig. Je nach Warnstufe sind wir verpflichtet den Zugang von nicht vollständig geimpften Personen zu beschränken. Anmeldungen zum Stadtteilfrühstück sind ab 27.10.2021 im Jugend- und Bürgerzentrum Karthause, Potsdamer Str. 4, 56075 Koblenz, unter der Telefonnummer: 0261/914 060 000 möglich.

Innerhalb des Hauses gilt Maskenpflicht, an festen Plätzen darf die Maske abgenommen werden. Weiterhin gilt auch ein Abstandsgebot und die Erhebung von Kontaktdaten für das zuständige Gesundheitsamt. Diese können mittlerweile per Luca-App erhoben werden. Es wird daneben weiterhin die Möglichkeit der schriftlichen Erfassung geben. Das JuBüZ verfügt über eine Frischluftlüftung und ausreichend Desinfektionsspender zur Handdesinfektion.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz