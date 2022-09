Willroth (ots) – Am 03.09.2022, um 11:58 Uhr stellten Beamte der PI Straßenhaus bei einer Verkehrskontrolle in Willroth bei einem 26-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen für eine Beeinflussung durch Drogen fest. Ein nachfolgender Test bestätigte den Verdacht, so daß eine Blutentnahme notwendig wurde.