Über 10.000 Liter – oder über zehn Kubikmeter – Müll kamen beim Lützeler Dreck-weg-Tag am vergangenen Samstag zusammen. Die “Mülleinsacker” und Jan Buchbender, der Quartiersmanager Stadtgrün Koblenz-Lützel, hatten die erfolgreiche Müllsammelaktion organisiert. 90 Aktive machten mit: engagierte Familien und Einzelpersonen, die Initiative “Mülleinsacker Lützel”, Aktive von Feste Franz e. V., die Stadttaubenhilfe Koblenz / Neuwied e. V., die Kulturfabrik und die Ahmadiyya Gemeinde Koblenz, die mit 35 Aktiven davon 15 Kindern die größte Gruppe darstellte. Bereits am Tag zuvor hatten die Schulen und Kitas in Eigenregie den Aktionstag vorgezogen.

Besonders stolz auf ihre “Ausbeute” waren die jungen Aktiven, die beim Dreck-weg-Tag unterstützten. Sie verstanden nicht, dass es Mitmenschen gibt, die diesen Müll gedankenlos verursachen. Sogar aus einem anderen Stadtteil waren einige von ihnen mit ihren Eltern oder Großeltern gekommen. “Die Jüngste unter den Kindern, Mathilda mit vier Monaten, war dabei natürlich noch auf die Hilfe ihrer Eltern Sarah und Daniel angewiesen”, betonte schmunzelnd Quartiersmanager Jan Buchbender.

Nachdem die Helferinnen und Helfer sieben Schwerpunktgebiete im Stadtteil durchkämmt und den Müll eingesammelt hatten, konnten sie sich im Quartiersmanagement-Büro in der Kulturfabrik “KuFa” bei einem Imbiss stärken. Derweil sorgten die fleißigen städtischen Mitarbeiter für einen reibungslosen Abtransport des Mülls. “Vielen Dank für die gute Organisation und den wertschätzenden Dank im Nachgang”, gab eine Teilnehmerin dem Quartiersmanager mit. “Wir engagieren uns gerne wieder!”, so unisono die Resonanz von Jung bis Alt.

Die Schulen und Kitas in Lützel hatten den Dreck-weg-Tag am Freitag vorweggenommen. Viele Teilnehmer, die nach eigener Aussage nicht zum letzten Mal dabei waren, staunten über das Sammelsurium an Müllgegenständen, die von Tonnen, Elektroschrott, Metall, Matratzen, Fernseher, Fahrräder, Spraydosen, Plastik in vielfältiger Form bis hin zum üblichen Alltagsmüll reichten.

Für die regelmäßig agierenden “Mülleinsacker” ist dies leider ein gewohntes Bild. Im Juli 2023 riefen verantwortungsbewusste, engagierte Menschen, darunter der Quartiersmanager, die Initiative ins Leben. Das Bürgerzentrum unterstützt dies. Nach dem Motto “Mitmachen statt Meckern” finden seither jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr Müllsammelaktionen im Stadtteil statt. Treffpunkt ist das Bürgerzentrum im Brenderweg 17. Die nächste Aktion wird am Samstag, den 13. April durchgeführt. Für Getränke und Gerätschaften ist gesorgt, einer Anmeldung bedarf es nicht.

“Nur, wenn alle Bürger gemeinsam an einem Strang ziehen und jeder verantwortungsbewusst mit seiner Umwelt umgeht, kann unser Stadtteil Lützel sauberer werden”, sagt Sascha Fuhrmann, der Initiativen -Sprecher der AG Sauberes Lützel. “Wie viel schöner sähe unser Wohn- und Freizeitumfeld aus, wenn Müll direkt in der Tonne und nicht auf dem Boden landet!” Hundebesitzer sollten den Hundekot mitnehmen und so “Tretminen” in den Grünflächen verhindern und Raucher könnten ihre Kippen auch umweltgerecht entsorgen, so Gabi Padberg, eine engagierte “Mülleinsackerin”. “Jeder sollte sich für seinen eigenen Müll verantwortlich fühlen und diesen auch mitnehmen und sachgemäß entsorgen, statt ihn auf Grün- und/oder Straßenflächen liegenzulassen”, appelliert auch Quartiersmanager Jan Buchbender von Büro “Stadt Beratung Dr. Sven Fries”. Wer mehr dazu wissen oder sich engagieren möchte, erhält bei ihm weitere Infos unter 0176 55001763 oder jan.buchbender@stadtberatung.info

Foto „Größte Gruppe“ (Ahmadiyya Koblenz), alle weiteren Aufnahmen QM Stadtgrün / Jan Buchbender