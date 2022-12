Saffig (ots) – Im Zeitraum vom 24.12.2022, 21:00 Uhr bis 08:30 Uhr, kam es in der Ortslage Saffig zu zwei Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen. In der Andernacher Straße in Saffig wurde versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen, hierbei blieb es beim Versuch. In der Von der Leyenstraße wurde eine Kellertüre aufgebrochen und der/ die Täter durchwühlten anschließend das Haus und entwendeten Bargeld.

Die Polizei bittet Personen die verdächtige Wahrnehmungen, verdächtige Personen oder Fahrzeug bemerkten, sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

