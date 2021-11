Holzappel (ots) – In der Zeit vom 12.11.2021, 23:30 Uhr, bis 14.11.2021, 10:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter(innen)in Holzappel in der Schulstraße mit brachialer Gewalt durch Auftreten von Türen in ein Sportlerheim und in eine Verkaufsbude auf dem Gelände des Sportplatzes der SG 2020 Holzappel ein. Aus der Verkaufsbude wurden mehrere Bier- und Colaflaschen aus Kisten entnommen und gelehrt. Die leeren Flaschen wurden anschließend teilweise auf den Sportplatz geworfen und zum Zerbersten gebracht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Diez unter der Telefonnummer 06432/601-0 oder per Email an pidiezwache@polizei.rlp.de.