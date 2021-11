Kratzenburg (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher hebelten gewaltsam die Stahltür zu einer Garage eines Einfamilienhauses in Kratzenburg auf und verschafften sich so offenbar am helllichten Tag Zugang. Als die Bewohner am frühen Nachmittag zum Haus zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass ein hochwertiges Mountainbike sowie zwei E-Bikes entwendet wurden, die morgens noch in der Garage standen. Wie die Täter die Räder abtransportierten ist noch unklar. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Polizei Boppard bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 06742/809-0

Quelle: news aktuell GmbH