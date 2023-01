Lahnstein – Wie bereits veröffentlicht, kam es am 10.01.2023, in der Zeit zwischen 19 – 20 Uhr, zu zwei Mülltonnenbränden in Lahnstein. In der Mittelstraße brannte eine Papiermülltonne, im Bereich der Stolzenfelsstraße brannte ein Hundekotbeutelspender.

Im Nachgang zu den o.g. Bränden ereigneten sich zwischen 21 – 21.45h noch drei weitere Mülltonnenbrände in Lahnstein. In der Straße Nordallee, Blankenberg und Gymnasialstraße brannten jeweils Papiermülltonnen. Die Brände konnten zeitnah durch die FFW Lahnstein bzw. durch Anwohner gelöscht werden. Außer Sachschaden an den tangierten Mülltonnen entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden.

Ermittlungen zu den Bränden und zu dem oder den Tätern wurden aufgenommen.

Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter: 02621/9130